أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب برعاية إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياه وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي: اضافة اعلان



التخصصات:



- ميكانيكا

- كهرباء

- آلات دقيقة وتحكم



الشروط:



- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على شهادة الدبلوم (ميكانيكا - كهرباء - آلات دقيقة وتحكم).

- درجة القدرات لا تقل عن (60) فأعلى.

- العمر ما بين 18 و 24 سنة.

- مؤهل للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.

- غير مسجل بالتأمينات الأجتماعية.

- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.

- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز الفحص الطبي.



المميزات:



- توظيف مبتدئ بالتدريب .

- مكافأة شهرية مجزية.

- تدريب عملي 70% ، تدريب نظري 30%.

- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية التدريب.

- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.

- تأمين طبي.



مقر التدريب:



- مدينة رابغ



مدة البرنامج:



- 24 شهر



موعد بدأ البرنامج:



- يبدأ من يوم الأحد 1445/5/13هـ (الموافق 2023/11/26م)



نبذة عن البرنامج:



يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص.

على أن يكون التدريب في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (جهة تدريبية غير ربحية) تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل والشركات الراعية وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية وإعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.



طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا