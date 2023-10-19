الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فرص وتدريب

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أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل لحملة (الثانوية فأعلى) في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية في 8 برامج تدريبية.
واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى بمعدل لا يقل عن (80%).
3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن (70%).
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 26 عام.
6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق طبياً.
7- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
8- لم يسبق للمتقدم أو المتقدمة الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).
المزايا:
1- تدريب منتهي بالتوظيف.
2- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب (2,000 ريال).
3- تأمين طبي أثناء التدريب.
4- راتب شهري مجزي بعد التخرج.
التخصصات:
1- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.
2- التجارة الإلكترونية والميل الأخير.
3- إدارة المخازن.
4- التسويق وخدمة العملاء.
5- تشغيل الموانئ.
6- المشتريـات.
7- وسطاء الشحن.
8- التخليص الجمركي.
بداية التدريب:
– يوم الإثنين بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م.
مكان التدريب:
– سيقدم التدريب حضورياً بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة (حسب الشواغر المتاحة).
مدة التدريب:
– لمدة 12 شهراً يتضمنه تدريب على رأس العمل.
الهدف من البرامج:
– تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبع قطاعات، تستهدفها الأكاديمية وهي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حاليا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا