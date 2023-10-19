الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فرص وتدريب

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أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل لحملة (الثانوية فأعلى) في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية في 8 برامج تدريبية. اضافة اعلان

واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





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