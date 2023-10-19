الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فرص وتدريب

الأكاديمية السعودية اللوجستية
الأكاديمية السعودية اللوجستية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل لحملة (الثانوية فأعلى) في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر السعودية في 8 برامج تدريبية.اضافة اعلان
واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:



1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى بمعدل لا يقل عن (80%).
3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن (70%).
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 26 عام.
6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق طبياً.
7- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
8- لم يسبق للمتقدم أو المتقدمة الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).

المزايا:
1- تدريب منتهي بالتوظيف.
2- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب (2,000 ريال).
3- تأمين طبي أثناء التدريب.
4- راتب شهري مجزي بعد التخرج.

التخصصات:


1- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.
2- التجارة الإلكترونية والميل الأخير.
3- إدارة المخازن.
4- التسويق وخدمة العملاء.
5- تشغيل الموانئ.
6- المشتريـات.
7- وسطاء الشحن.
8- التخليص الجمركي.

بداية التدريب:


– يوم الإثنين بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م.

مكان التدريب:


– سيقدم التدريب حضورياً بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة (حسب الشواغر المتاحة).

مدة التدريب:


– لمدة 12 شهراً يتضمنه تدريب على رأس العمل.

الهدف من البرامج:


– تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبع قطاعات، تستهدفها الأكاديمية وهي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن.

موعد التقديم:


– التقديم مُتاح حاليا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م.

طريقة التقديم:


– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

فرص وظائف
9:33 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن فرص عمل

فرص وظائف
8:10 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

ابشر
8:09 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أبشر يوضح آلية حل مشكلة الرموز المقروءة آلياً لتحديث الجواز المؤقت

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
7:31 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم الرقم الضريبي لنشاط بيع منتجات رقمية؟ الزكاة توضح

اقرأ أيضا

مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن يكشف عن خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية

للحاصلين على المكافأة الطلابية ودعم حافز.. تنبيه من حساب المواطن

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة 6:24 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة.. 3 شروط للتقديم

الهيئة العامة لعقارات الدولة 12:53 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

المركز السعودي لزراعة الأعضاء 9:26 م السبت، 30 سبتمبر 2023

المركز السعودي لزراعة الأعضاء يعلن عن وظائف إدارية وطبية شاغرة

غازكو 1:38 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

اقرأ أيضا

اختبار القدرة المعرفية
2:13 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل تسجيل الأب في الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبارات القدرات؟

الروبيان
1:55 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من الغذاء والدواء حول هذا الطعام

الراتب - ريال 0 عملة
1:26 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

براتب 12 ألف ريال.. الإعلان عن تدريب حكومي منتهي بالتوظيف

طلاب السعودية
1:18 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

فلسطين إسرائيل
9:02 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

عنصرية مقيتة.. دول غربية تفرض عقوبات صارخة على المتضامنين لنصرة الشعب الفلسطيني

الاحوال المدنية
9:00 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية؟

أهم 10
8:38 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أهم 10.. 20 ألف وحدة سكنية وموعد إجازة الفصل الدراسي الأول

F80W4HgW4AAuoX3
8:30 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي في الرياض رئيس الوزراء البريطاني

مساند
6:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

طلاق
6:43 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

إحصائية مقلقة.. 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة بدولة عربية