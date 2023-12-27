عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة لحملة الابتدائية فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل؛ لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، وجيزان، ورأس الخير، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة براتب 13 ألف ريال



المؤهلات المطلوبة لوظائف الهيئة الملكة



الرواتب



طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية

