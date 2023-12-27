عاجل.. راتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف متنوعة لحملة الابتدائية فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة
للرجال والنساء حملة "الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"
عبر برنامج الإحلال والتأهيل؛ لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، وجيزان، ورأس الخير، على النحو التالي:
وظائف شاغرة براتب 13 ألف ريال1 - نجار - (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
2 - أعمال تحكم - (عدد 1 - للرجال - ينبع).
3 - مدير العقد - (عدد 1 - للرجال - ينبع).
4 - فني تكييف - (عدد 3 - للرجال - ينبع)
5 - فني كهرباء - (عدد 1 - للرجال - ينبع).
6 - كهربائي - (عدد 1 - للرجال - الجبيل).
7 - عامل نخيل - (عدد 3 - للرجال - الجبيل).
8 - أمين مستودع - (عدد 1 - للرجال - جيزان).
9 - دعم فني - (عدد 2 - للرجال - الجبيل).
10 - حارس أمن - (عدد 2 - للرجال - الجبيل).
11 - فني سنترال - (عدد 1 - للرجال - جيزان).
12 - مشغل حاسب آلي - (عدد 1 - للرجال – الجبيل.
13 - مشغل معدات ثقيلة - (عدد 2 - للرجال - الجبيل).
14 - فني أشعة - (عدد 2 - للرجال والنساء - الجبيل).
15 - مشغل معدات - (عدد 1 - للرجال - رأس الخير).
16 - حرفي بالورشة - (عدد 1 - للرجال - رأس الخير).
17 - مدير مشروع - (عدد 1 - للرجال والنساء - ينبع).
18 - مهندس معدات طبية - (عدد 2 - للرجال والنساء - ينبع).
19 - مهندس معدات طبية - (عدد 2 - للرجال والنساء - ينبع).
20 - أخصائي طب طوارئ - (عدد 6 - للرجال والنساء - الجبيل).
المؤهلات
المطلوبة لوظائف الهيئة الملكة - الابتدائية.
- الكفاءة.
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس.