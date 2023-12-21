بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لعشرات الوظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة"، عن فتح باب
التقديم لشغل 58 وظيفة للرجال والنساء حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس"،
في المجالات التالية:
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الوظائف المطلوبة في "روشن"1-
وظائف تقنية.
2- وظائف مالية.
3- وظائف إدارية.
4- وظائف قانونية.
5- وظائف هندسية.
6- وظائف إدارية مساندة.
* التخصصات
المطلوبة لوظائف "روشن"-
القانون
- الأنظمة
- المالية
- المحاسبة
- الإعلام
- التسويق
- الاقتصاد
- السكرتارية
- الإحصاء
- الرياضيات
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- اللغة الإنجليزية
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- إدارة المكاتب
- اللغة الإنجليزية
- التأمين والمخاطر
- العلاقات العامة
- إدارة المشاريع
- الدعم الفني
- الهندسة (عام)
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة السلامة
- الهندسة المعمارية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الصناعية
- نظم معلومات حاسب
- نظم معلومات إدارية
- نظم معلومات جغرافية
- (تخصصات أخرى)
* طريقة
التقديم على وظائف "روشن"التقديم
متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
* نبذة
عن روشن
وشركة روشن العقارية هي شركة حكومية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري.
وتعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب الإسهام في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين.