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عاجل.. راتب 12 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح 76 وظيفة متنوعة

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الهيئة الملكية بالجبيل
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة "المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:اضافة اعلان

الهيئة الملكية بالجبيل تطرح 76 وظيفة متنوعة

- لحام  عدد 5
- عامل عدد 30
- مساعد صيانة
- مهندس مدني
- سائق حافلات
- مدير مشروع
- مهندس كهربائي
- مسؤول السلامة
- مهندس ميكانيكي
- كاتب حفظ ملفات
- فني صيانة ميكانيكية
- أخصائي إدارة تمريض 
- مندوب علاقات حكومية
- مشرف صحة وسلامة مهنية
- مهندس صحة وسلامة مهنية
- مهندس ضبط وتحكم في الجودة.

المؤهلات المطلوبة

1 – المتوسطة.
2 – الثانوية.
3 – الدبلوم.
4 – البكالوريوس.

الرواتب

- الرواتب الإجمالية تتراوح من (6,400) إلى (11,900) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (اضغط هنا).



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

وبرنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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