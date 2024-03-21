عاجل.. راتب 12 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح 76 وظيفة متنوعة

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة لحملة "المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من "الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير" على النحو التالي:





الهيئة الملكية بالجبيل تطرح 76 وظيفة متنوعة



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



طريقة التقديم



نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل:

