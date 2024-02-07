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عاجل.. راتب يصل لـ 17 ألف ريال.. وظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص (رواتب تصل 17,500 ريال) عبر برنامج التأهيل والإحلال.اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة، أن العمل متاح بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل وينبع:


- مدير مشروع (راتب 17,500 ريال).
- مهندس كهرباء.
- محاسب.
- مراقب سلامة مرورية.
- نجار.
- سائق.
- حارس أمن.
- مطوّر تطبيقات.
- أخصائي إدارة مشاريع.
- منقذة.
- فني ميكانيكا.
- رئيس فريق عمل.
- مخطط السلامة ومراقبة الجودة.
- مهندس اتصالات.
- مهندس كهرباء.
- مشرف مستودع.
- فني أجهزة تدفئة وتهوية.
- رئيس مجموعة عمال.
- موظف خدمات نظافة.
- مشغل حاسب آلي.
- أخصائي مساندة فنية أعلى.
- مطور واجهات أمامية وخلفية.
- منسقة سكن.
- فني ميكانيكا.
- فني اتصالات.
- فني كهرباء.
- فني صوتيات.
- مشغل هاتف.
- مشرف تشجير (راتب 7,500 ريال).
- عامل (راتب 4,500 ريال).
- فورمان تشجير.
- موظفة استقبال.

المدن المشمولة بالوظائف:


- الجبيل.
- ينبع.
- جازان.
- رأس الخير.
المؤهلات:
- الشهادة الابتدائية.
- الشهادة المتوسطة.
- الشهادة الثانوية.
- درجة الدبلوم.
- درجة البكالوريوس.

نبذة عن البرنامج:


- برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم على الوظائف:


- من خلال الرابط التالي:
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