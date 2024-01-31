حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد الصرف وقيمة الاستحقاق

حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير المقبل.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير"".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ( من هنا)".
وعليكم السلام ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير " ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 31, 2024
وتتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
تحديث الحاسبة التقديرية لحساب المواطنوكشف حساب المواطن في إفادة سابقة عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية.
وقال البرنامج: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ( من هنا)".
خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعموحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن ( من هنا) .
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
"- حدد حالتك في الخيارات.
تعديلات حساب المواطن وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم.
وتتضمن التعديلات، تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.