حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد الصرف وقيمة الاستحقاق

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حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 75 للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير المقبل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير"". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ( من هنا)⁩".



وعليكم السلام ، لم تصدر مبالغ دفعة شهر "فبراير" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "11 فبراير " ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 31, 2024

تحديث الحاسبة التقديرية لحساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تعديلات حساب المواطن

