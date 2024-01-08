عاجل.. روشن العقارية تطرح وظائف شاغرة بمختلف التخصصات

أ أ
أعلنت
شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن فتح باب
التقديم لشغل أكثر من 36 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التالية:
روشن
العقارية تطرح وظائف شاغرة 1 -
وظائف مالية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف هندسية.
التخصصات
المطلوبة لوظائف شركة روشنالمالية
التسويق
الاقتصاد
الاتصال
المحاسبة
الصحافة
الاتصالات
الإحصائيات
هندسة البناء
إدارة المخاطر
إدارة الأعمال
سلاسل الامداد
تنمية المجتمع
تحليل البيانات
إدارة المعلومات
الموارد البشرية
العلاقات العامة
تحليلات الأعمال
الهندسة المعمارية
التخطيط الحضري
اي تخصصات ذات صلة
طريقة
التقديم:التقديم
متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (إضغط هنا).
نبذة
عن روشن:وشركة
روشن العقارية (شركة حكومية) وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة
وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع
الإسكان ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري.
وتعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.