وظائف شاغرة في جامعة بيشة بنظام التعاون للعام الجامعي 1445.. رابط التقديم

أ أ
أعلنت
جامعة بيشة في منطقة عسيرعن توفر عدد من الوظائف بنظام التعاون للكفاءات العلمية
الوطنية من غير منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1445هـ.
شروط
وظائف جامعة بيشة1 -
إجادة تامة للغة اإلنجليزية.
2 - أن يكون من أبناء المملكة.
3 - الاولوية لمن كان متفرغاً
4 - الا يقل تقديره عن جيد جداً.
5 - حاصل على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
6 - أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزراة التعليم في حال كان المؤهل من الخارج.
7 - أن يكون حاصلًا على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).
8 - أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية ويكون الترشيح حسب الافضليه وفق العناصر التالية:
- المعدل التراكمي 40 %.
- اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها %30 لحملة البكالوريوس.
- المؤهالت والخبرات (%10 لحملة البكالوريوس و ٪40 لحملة الماجستير والدكتوراه).
الوثائق
المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):-
صور المؤهالت العلمية.
- صور من معادلة الشهادة.
- صور الخبرات العملية.
- صورة من الهوية الوطنية.
- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).
ملاحظات
هامة:1 -
التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفاً.
2 - قبول الطلب لايعني بالضرورة التعاقد وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3 - ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية /فرع.
4 - يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة وأن تكون بصيغة PDF.
5 - سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع االلكتروني.
6 - ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.
7 - على المتقدم الأطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهالت التي يحملها.