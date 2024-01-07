وظائف شاغرة في جامعة بيشة بنظام التعاون للعام الجامعي 1445.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة بيشة في منطقة عسيرعن توفر عدد من الوظائف بنظام التعاون للكفاءات العلمية الوطنية من غير منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1445هـ. اضافة اعلان





شروط وظائف جامعة بيشة



الوثائق المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):



ملاحظات هامة:



طريقة التقديم على وظائف جامعة بيشة

