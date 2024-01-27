عاجل.. موعد صدور أهلية حساب المواطن وطريقة الاعتراض

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يتساءل مستفيدو حساب المواطن، حول موعد صدور أهلية شهر فبراير 2024.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج". اضافة اعلان

وأضاف في رده: "وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".



سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 25, 2024

أسباب عدم أهلية حساب المواطن



بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 26, 2024

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

