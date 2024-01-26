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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل بخصوص تحديث تطبيق حساب المواطن

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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دعا حساب المواطن، المستفيدين إلى تحديث تطبيق البرنامج للاستفادة من العديد من الخدمات والمميزات.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": للحصول على تجربة أفضل، يرجى التأكد من تحديث تطبيق حساب المواطن لأخر نسخة للاستفادة من الخدمات".اضافة اعلان
وأضاف: "وبإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط ( من هنا


تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن

يمكن تحميل تطبيق برنامج حساب المواطن عبر
App Store: ( من هنا)
أو من خلال Google Play: (من هنا)


البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال 

وأطلق حساب المواطن يوم الاثنين الماضي، البوابة الإلكترونية وتطبيق الجوال للبرنامج بحلته الجديدة، بإضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.


البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

وتشمل التغييرات على مستوى البوابة:
- اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب.
- جلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من خلال المصدر.
- استرجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر. 
- إضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر في لوحة المعلومات الرئيسة.
- إمكانية معرفة تفاصيل الأهلية للتابع من خلال صفحة مستقلة للتابعين.
- إضافة صفحة "الإحصائيات"، تشمل ملخص لمجموع الدفعات السابقة والمبالغ المعلقة والمرتجعة.


تطبيق الجوال لحساب المواطن

تشمل التغييرات على مستوى التطبيق:
- إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- إضافة خدمة الحاسبة التقديرية.
- إتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.
- الحصول على ملخص شامل لحالة المستفيد والأهلية والدفعات مباشرة من خلال الصفحة الرئيسة.
- إضافة أسباب التغيير في الدفعة بشكل مباشر من الصفحة الرئيسة.
- إدارة الإجراءات المتعلقة بالأهلية والدفعات مثل تقديم الاعتراضات وإرفاق المستندات. 
- إعادة تقديم الطلب.

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