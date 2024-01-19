الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يوضح وقت دراسة أهلية التابع الجديد للدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
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أوضح حساب المواطن، أنه عند إضافة المستفيد لتابع جديد في البرنامج، فإنه نزول الدعم له يتم بعد دراسة حالة أهليته.

أهلية التابع الجديد للدعم في حساب المواطناضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكانك إضافة تابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين)، وفي حال تم إضافة التابع بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر مارس".
جاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل بإمكاني إضافة تابع في الوقت الحالي أو أنتظر حتى صدور الأهلية وأضيفه؟".

تسجيل جميع التابعين في حساب المواطن

ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
وقال البرنامج: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه".
وأضاف ردًا على ما إذا كان التابع مستقلاً: "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه".

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

وتعد البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين.
ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.
ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقلًا أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:
1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.
2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.
3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.

حاسبة دعم حساب المواطن

بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:
1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن (من هنا).
2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.
3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.
4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
5- اضغط على خانة الحساب.
6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟
وزارة الموارد وضعت يومًا بشكل ثابت وشهري يصرف فيه حساب المواطن وهو العاشر بالشهر، يأتي أحيانًا هذا الموعد مصادف لأي عطلة أسبوعية إن كانت الجمعة، وبالتالي يحدث هنا تقديم صرف الدعم.
وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.

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