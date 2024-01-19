عاجل.. حساب المواطن يوضح وقت دراسة أهلية التابع الجديد للدعم

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أوضح حساب المواطن، أنه عند إضافة المستفيد لتابع جديد في البرنامج، فإنه نزول الدعم له يتم بعد دراسة حالة أهليته.





أهلية التابع الجديد للدعم في حساب المواطن اضافة اعلان



وعليكم السلام، بإمكانك إضافة تابع عن طريق حسابك ( تسجيل الدخول ، ملف المستفيد، التابعين ) ، وفي حال تم اضافة التابع بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة حالة اهليته وابلاغك باستيفائه لشروط الاهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الاهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 18, 2024

تسجيل جميع التابعين في حساب المواطن



البوابة الإلكترونية لحساب المواطن



كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكانك إضافة تابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين)، وفي حال تم إضافة التابع بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية " ضمن دورة الأهلية لشهر مارس".جاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل بإمكاني إضافة تابع في الوقت الحالي أو أنتظر حتى صدور الأهلية وأضيفه؟".ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.وقال البرنامج: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه".وأضاف ردًا على ما إذا كان التابع مستقلاً: "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه".وتعد البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين.ويقوم رب الأسرة بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية، وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، والقيام بإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.







حاسبة دعم حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقلًا أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن ( من هنا ).2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.5- اضغط على خانة الحساب.6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.







قيمة استحقاق حساب المواطن

