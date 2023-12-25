عاجل.. أنا عائل متزوج هل يُشترط استقلالية السكن للحصول على دعم حساب المواطن؟

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حدد حساب المواطن موقف العائل المتزوج الذي يقيم في بيت والده، وليس له عقد إيجار خاص به، من الحصول على دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": " في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزمك توفر مستند إثبات استقلالية المسكن". اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول فيه: " إذا أنا متزوج وساكن ببيت الوالد، هل أقدر أقدم على حساب المواطن وصك البيت أو عقد الإيجار مو باسمي؟".



اهلا بك، في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لا يلزمك توفر مستند اثبات استقلالية المسكن، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 24, 2023

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن



شروط استيفاء الأهلية



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



التسجيل الجديد في حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



مصير حساب المواطن

