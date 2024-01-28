عاجل.. هل يمكنني التقديم على حساب المواطن كمستقل وأنا أسكن مع والديّ؟

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أوضح حساب المواطن إمكانية التقديم للاشتراك في البرنامج للحصول على الدعم، إذا كان الفرد مستقلاً ويسكن مع والديه.





التقديم على حساب المواطن كمستقل اضافة اعلان



يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك(ملف المستفيد -المرفقات)وفي حال عدم توفرها يمكنك الاستفادة من الدعم عن طريق اضافتك كتابع لدى رب الأسرة، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 27, 2024

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن



شروط استيفاء الأهلية

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، "يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.وأضاف: ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)، وفي حال عدم توفرها يمكنك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن يقول فيه: "هل المستقل غير المالك للسكن، أن يُقدّم على حساب المواطن كمستقل وهو يسكن مع والده ووالدته؟".وكشف حساب المواطن عن المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن للحصول على الدعم المستحق بالنسبة للمستفيد.وأوضح أن المستندات المطلوبة هي:1 - عقد الإيجار الموحد عبر بوابة "إيجار".2 - صك ملكية السكن مع شهادة الإشغال أو صك ملكية السكن مع فاتورة الكهرباء.3 - أو مشهد يثبت إقامة المستفيد في سكن جامعي، أو سكن إحدى الكليات العسكرية.4 - عقد سكن أئمة ومؤذنين.5 - عقد الإسكان التنموي مسجل لدى منصة الإسكان التنموي.وذلك عبر الخطوات التالية:- الدخول إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية ( من هنا ).- الذهاب إلى ملف المستفيد ثم المرفقات.- اختيار نوع المرفق ومن ثم الحفظ.وأوضح البرنامج أن مستندات إثبات استقلالية المسكن يجب أن تكون باسم المستفيد، ويقبل البرنامج لإثبات الاستقلالية واحدًا من المستندات السابقة.اقرأ أيضًا:







حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



التسجيل الجديد في حساب المواطن

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.





