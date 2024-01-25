الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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عاجل.. حساب المواطن يوضح شروط نزول الدعم لمن يمتلك سجلاً تجاريًا

حساب المواطن
حساب المواطن
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أوضح حساب المواطن الشروط المطلوب توفرها في المستفيد لنزول الدعم من البرنامج إذا كان يمتلك سجلاً تجاريًا.

شروط نزول الدعم في حساب المواطن لمن يمتلك سجلاً تجاريًااضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وأضاف البرنامج: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.
ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (من هنا).
جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "قمت باستخراج سجل تجاري هل يوثر على استحقاقي للدعم؟".

الأصول العقارية

وألزم حساب المواطن، المستفيدين من أصحاب الأصول العقارية بالكشف عن العوائد المالية، لدراسة حالة الأهلية.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يمتلك عقارًا ويريد أن يؤجره فهل يؤثر ذلك على الأهلية أو مبلغ الدعم من حساب المواطن؟
وأوضحت "خدمة المستفيدين" عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك، وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).
وأضافت في ردها: "وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم".

شروط استيفاء الأهلية

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل الجديد في حساب المواطن



أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.

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