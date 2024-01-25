عاجل.. حساب المواطن يوضح شروط نزول الدعم لمن يمتلك سجلاً تجاريًا

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أوضح حساب المواطن الشروط المطلوب توفرها في المستفيد لنزول الدعم من البرنامج إذا كان يمتلك سجلاً تجاريًا.





شروط نزول الدعم في حساب المواطن لمن يمتلك سجلاً تجاريًا اضافة اعلان



يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم،ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبةالتقديرية https://t.co/XGVelVLg1z January 23, 2024

الأصول العقارية



شروط استيفاء الأهلية



التسجيل الجديد في حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": إنه "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.وأضاف البرنامج: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.ولمعرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ( من هنا ).جاء ذلك إجابة على سؤال مواطن يقول فيه: "قمت باستخراج سجل تجاري هل يوثر على استحقاقي للدعم؟".وألزم حساب المواطن، المستفيدين من أصحاب الأصول العقارية بالكشف عن العوائد المالية، لدراسة حالة الأهلية.جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يمتلك عقارًا ويريد أن يؤجره فهل يؤثر ذلك على الأهلية أو مبلغ الدعم من حساب المواطن؟وأوضحت "خدمة المستفيدين" عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك، واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك، وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).وأضافت في ردها: "وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم".ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن ( من هنا ).يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.







قيمة استحقاق حساب المواطن

