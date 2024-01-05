عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

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كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات التسجيل للحصول على
الدعم للمستفيدين الجدد، وأوضح أن ذلك يتم إلكترونيًا بخطوات بسيطة عبر موقع بوابة
حساب المواطن الإلكترونية.
خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد1- افتح بوابة حساب
المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد (اضغط هنا).
2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:
رقم الهوية - تاريخ الميلاد بالهجري - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور - إدخال رمز التحقق - الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.
3- قم بإدخال:
رقم الهوية - كلمة المرور - رمز التحقق - ثم الضغط على أيقونة دخول.
4- الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.
5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال - تاريخ الميلاد بالهجري - الحالة الاجتماعية - الحالة الصحية - حالة القدرة على العمل - المستوى التعليمي - رقم جوال إضافي لأحد أقربائك - صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي - الحـالة الوظيفـية للمستفيد - هل لديك تابعين أو معالين.
6- الضغط على نعم أو لا - اختيار فئة العائل - إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على حفظ - ثم التالي.
7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة.
بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/ktYe8wLaag— حساب المواطن (@citizenaccount) January 2, 2024
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- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
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حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017،
ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
التي تقوم بها المملكة.
توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطنهذا وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية،
مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية
العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (حفظه الله).
ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.
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تعديل ضوابط برنامج الدعموأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن
تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة
الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة: "تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك".
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.