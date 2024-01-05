عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد

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كشف برنامج حساب المواطن عن خطوات التسجيل للحصول على الدعم للمستفيدين الجدد، وأوضح أن ذلك يتم إلكترونيًا بخطوات بسيطة عبر موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اضافة اعلان





خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد





ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن



توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب المواطن



تعديل ضوابط برنامج الدعم

