عاجل.. تابع طلباتك بكل سهولة.. طريقة تسجيل الدخول على منصة إحكام 1445هـ

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تعد منصة إحكام إحدى المنصات التابعة لهيئة عقارات الدولة داخل المملكة ويمكن من خلالها استقبال طلبات الأفراد الراغبين في تسجيل الدخول.





تسجيل دخول منصة إحكام اضافة اعلان



طريقة متابعة حالة طلباتك من خلال منصة إحكام



توفر المنصة العديد من الخدمات الأخرى التي تهم المواطنين، وفيما يلي طريقة تسجيل الدخول على المنصة.يمكنك الآن تسجيل دخول منصة إحكام بكل بساطة للحصول على كافة الخدمات المتاحة داخل المنصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:1- عليك الدخول إلى منصة إحكام من خلال رابطها الرسمي.2- قم بإدخال رقم هويتك في المكان المخصص لها.3- الآن اكتب كلمة المرور الخاصة بك.4- قم بكتابة الرمز المرئي الموجود أمامك.5- الآن عليك الضغط على كلمة “تسجيل الدخول” لكي تدخل إلى المنصة.6- قد تأخذ عملية تسجيل الدخول بعض الوقت ولكنك بعدها ستنتقل إلى الصفحة الرسمية لمنصة إحكام.في الأساس فإن هدف المنصة هو إثبات ملكية العقارات للمواطنين داخل المملكة.ويمكن من خلالها تقديم طلب للتملك للعقارات الحديثة، أو إجراء تعديل شكلي، أو استكمال الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام.ومن بعد التسجيل في المنصة يمكنك الوصول إلى مختلف أنواع الخدمات المختلفة، وذلك من خلال الخطوات التالية:1- الدخول إلى منصة إحكام.2- تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية من خلال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والرمز المرئي.3- الضغط على تسجيل الدخول.4- من القائمة الأساسية قم باختيار “طلباتي”.5- بعدها ستنتقل إلى صفحة أخرى فيها أرقام كافة الطلبات الخاصة بك.6- كل ما عليك أن تختار الرقم الخاص بالطلب الذي ترغب في الاستعلام عنها ومن قم تضغط عليه.7- ستنتقل إلى البيانات الخاصة بالطلب وأخر المستجدات فيه.