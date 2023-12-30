عاجل.. ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض على الضمان بشكل نهائي؟ .. توضيح مهم

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تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال أحد المواطنين بشأن الخطوة التي تحدث بعد التقديم على اعتراض في الضمان المطور. اضافة اعلان





ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض على الضمان بشكل نهائي؟



سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟





يمكنكم متابعة حالة الاعتراض والأهلية من خلال المنصة الإلكترونية:

سُعدنا بتواصلك . بعد قبول الاعتراض (قبول نهائي) سيتم إدراج الطلب في دورة دراسة الأهلية القادمة ضمن قائمة الأسر التي يُعلن عنها بشكل شهري بعد 30 يوماً من تاريخ قبول الاعتراضيمكنكم متابعة حالة الاعتراض والأهلية من خلال المنصة الإلكترونية: https://t.co/1X1O7Pkgqp سُعدنا بتواصلك . December 29, 2023

وقال الحساب "بعد قبول الاعتراض (قبول نهائي) سيتم إدراج الطلب في دورة دراسة الأهلية القادمة ضمن قائمة الأسر التي يُعلن عنها بشكل شهري بعد 30 يوماً من تاريخ قبول الاعتراض".في وقت سابق، أتاحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، التعرف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.وفيما يلي خطوات سبب عدم الأهلية:زيارة المنصة الإلكترونية.أدخل على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي.اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.استعراض تفاصيل الطلب ( الأهلية والاستحقاق).استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)-برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراضفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور.-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.-في الصفحة الرئيسية اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.