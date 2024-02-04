عاجل.. حساب المواطن للمتزوجات: في هذه الحالة يجب الرجوع لوزارة الداخلية

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطنة متزوجة من غير سعودي، وكيفية إضافة زوجها لأجل استحقاق الدعم.





إضافة الزوج غير السعودي في حساب المواطن: اضافة اعلان



وجود الأبناء مع طليقة الزوج في حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مواطنة متزوجة من غير سعودي ولدي طفلة ولديها شهادة ميلاد بالمملكة.. هل يحق لي أن تسجيلها كتابع علما أنه ليس لدي سجل أسرة من الأحوال.. ولكم جزيل الشكر؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق "شهادة الميلاد أو الإقامة".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يطلب التوضيح بشأن صرف الدعم لأبنائه مع طليقته، بالرغم من أنه هو من يقوم بالنفقة على أبنائه.وكان أحد المواطنين قد أرسل يقول : "طليقتي تأخذ مني نفقة الأولاد شهرياً بصك رسمي وكمان سجلت الأولاد عندها في حساب المواطن مو معقول أنا اللي أنفق على الأولاد وهي تأخذ الدعم من الدولة.. إيش الحل؟".وجاء الرد :" بإمكانك إضافة الأبناء لديك كتابعين وفي حال تم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم ".