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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد انتهاء إقامة العامل هل يمكن نقل كفالته؟ مساند يجيب

مساند
منصة مساند
أ أ
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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه في حالة الرغبة في نقل الخدمات الخاصة بالعامل، من فرد إلى فرد يجب ألا تكون إقامة العامل/ـة منتهية أو تنتهي خلال15 يوما.اضافة اعلان

نقل كفالة العامل

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. عندي عامل منزلي وأريد نقل كفالته وإقامته منتهية، هل يلزم إصدار إقامة لإكمال عملية نقل الكفالة؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلاً بك .. بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه لنقل الخدمات من فرد إلى فرد يجب ألا تكون إقامة العامل/ـة منتهية أو تنتهي خلال15 يوم".

منصة مساند ورمز التحقق

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال

الفرق بين معروفة واستقدام معين بالاسم

كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة ، منصة مساند، الفرق بين خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الفرق والاختلاف بين استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة وخدمة استقدام معين بالاسم.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم أنه استقدام عامل معين بالاسم هو التوسط في استقدام العامل المنزلي المعين بالاسم والمختار من قبل صاحب العمل، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل في عقد الخدمات".


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