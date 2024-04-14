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عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك تحويل المبلغ من محفظة إيجار إلى الحساب البنكي

إيجار
إيجار
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تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن كيفية تحويل المبلغ من المحفظة على منصة إيجار إلى حسابه البنكي:

خطوات التحويل من محفظة إيجار للحساب البنكي:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"لدي مشكله الآن المستأجر حول علي ونزلت الفلوس بالمحفظة في موقع إيجار.. كيف أحولها على حسابي البنكي.. وهل أستطيع إضافة الآيبان بالعقد أولا؟ "
وأجابت المنصة على استفساره بالقول :" حياك الله، طريقة استرداد المبلغ تكون بعدة خطوات" كالتالي:
1-الدخول على إدارة الحساب.
2- المحفظة.
3- اختيار المبلغ المراد استرداده.
 4- اختيار أيقونة الاسترداد.
5- يتم تحويل المبلغ خلال 5 أيام عمل من عملية الاسترداد.

تفعيل المحفظة البنكية:

وفي وقت سابق حددت منصة إيجار طريقة وخطوات تحديث بيانات الحساب البنكي لجميع المستفيدين للحصول على الإيجار من خلال المحفظة البنكية.
جاء ذلك في رد من منصة إيجار على استفسار لأحد المستفيدين بشأن تحديث البيانات والحصول على الإيجار عبر المحفظة البنكية.
وأجابت منصة إيجار، بقولها إنه يتم تحديث البيانات من خلال الخطوات التالية بكل سهولة لتفعيل المحفظة البنكية:
- التحقق من تعديل البيانات البنكية
- الدخول الى الحساب الشخصي في إيجار
- ثم التوجه إلى المحفظة
- إدارة الحساب البنكي.
- تعديل الاسم كما هو موضح في بطاقة الآيبان.

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