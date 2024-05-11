مكافأة شهرية مجزية... وزارة المالية تعلن عن برنامج تدريب وتوظيف

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أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم في (في برنامج تأهيل المتميزين) لمدة (12 شهراً) والمنتهي بالتوظيف في الوزارة، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:





المسارات:





المزايا:



شروط الالتحاق:

أهداف البرنامج:

نبذة عن البرنامج:

طريقة التقديم:

