حالة الطلب مستحق في سكني .. ماذا يعني ذلك؟

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أكد برنامج سكني أن حالة الطلب مستحق تعني أنه يمكن للمستفيد الاستفادة من منتجات الدعم السكني التي يوفرها البرنامج.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد طلب الحصول على وحدة سكنية.



حالة الطلب مستحق



وأجاب سكني بقوله : مرحباً، يمكنك معرفه حالة الاستحقاق من خلال حسابك الشخصي في منصة سكني من خلال الرابط التالي: " اضغط هنا "، ووفي حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

كذلك حدد برنامج سكني، طريقة وآلية معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني لكافة المواطنين.

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة إكس، على استفسار بشأن آلية معرفة استحقاق الدعم السكني.



معرفة شروط استحقاق الدعم



وأجاب سكني بقوله "وعليكم السلام.. يمكنك معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع: " اضغط هنا ".

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

