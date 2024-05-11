عاجل.. بعد ساعات.. وزارة المالية تفتح التقديم في برنامج التدريب التعاوني لخريجي 2024م

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تعلن وزارة المالية عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2024م في مختلف التخصصات على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة:
- جميع التخصصات مطلوبة.
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جداً (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).
- إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.
- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطاً فأعلى.
- أن لا يكون المتقدم متخرجاً وحقق متطلبات التدريب التعاوني.
الوثائق المطلوبة:
- خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.
- السيرة الذاتية
نبذة عن البرنامج:
يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وتحقيقا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/11/4هـ (الموافق: 2024/5/12م)من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/8هـ (الموافق:2024/5/16م).