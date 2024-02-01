عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن الحصول على خصومات

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار، بشأن إمكانية الحصول على خصم، حالة سداد كامل مبلغ التمويل. اضافة اعلان





خصومات من الصندوق العقاري:



5 دفعات مستحقة للمستفيد من التمويل العقاري:



وكان أحد الأاشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. الله يوفقنا وإياكم.. هل إذا سددت كامل مبلغ التمويل أستطيع الحصول على خصم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تعليق الخصومات مؤقتًا, نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقًا"وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد المواطنين تفاجأ أنه وصل للمرحلة الأخيرة وأراد أن يحصل على آخر دفعة لكن وجد نفسه قد تجاوز الفترة المحددة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا لعناية المستفيدين يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا حاصل على الدعم بنظام البناء الذاتي.. وقمت بالبدء قبل سنة و وصلت للمراحل الأخيرة وتبقت لي دفعة أخيرة، لكن للأسف تجاوزت ٣٦ شهرا بسب تأخري بالبدء فرفض الصندوق طلب البنك بصرف الدفعة الأخيرة.. ما الحل لو تكرمت؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة (36 شهرا) ، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها ."