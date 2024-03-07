عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري: استمرار الدعم متعلق بهذا الشرط

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال من قبل مواطن يسأل عن أن استمرار الدعم ملزم باستخراج شهادة الإتمام لباقي السنوات.



استمرار الدعم في الصندوق العقاري:



دعم البناء الذاتي في الصندوق العقاري:



خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" انتهيت من البناء وبقي شهرين وينقطع الدعم لمرور 3 سنوات.. فهل أنا ملزم بشهادة إتمام البناء لاستمرار الدعم.. أو زيارة المراقب من قبلكم كافي لاستمرار الدعم لباقي السنوات؟".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد.. نود التنويه بأن استمرارية الدعم متعلقة بتحديث بيانات منتج البناء الذاتي وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من "اكتمال البناء" خلال المهلة الزمنية "3سنوات" بدءًا من أول دفعة" .كما رد حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مواطن، بشأن دعم الـ 100 ألف الكاش والخاصة بتمويل البناء الذاتي وهل هي متاحة من جميع البنوك بالمملكة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه "السلام عليكم.. الـ 100 ألف المدعومة الكاش بالبناء الذاتي هل تشمل جميع البنوك".وجاء الرد : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تفعيل باقة دعم الدفعة المقدمة (لمنتج البناء الذاتي) بالتعاون مع البنك السعودي الأول".وأوضح أنه في حال تم تفعيل جهات تمويلية أخرى للباقات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لصندوق التنمية العقارية.أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.4- كل مرحلة يتم تقييمها.5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة .