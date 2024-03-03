عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن حذف البنت بعد الزواج

أ أ

تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه للبرنامج والذي يستوضح فيه عن حال البنت كمستفيد من البرنامج بعد زواجها.



حذف البنت بعد الزواج في حساب المواطن:

تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:

استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"البنت متى يتم حذفها من التابعين بعد الزواج؟".وجاء الرد على السؤال بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزم حذفها ، نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن سؤال وجهته زوجة "أرملة" من زوج سعودي تسأل فيه عن كيفية تسجيل أبتائها في البرنامج والوثائق المطلوبة لذلك.وكانت إحدى الزوجات الأرامل قد وجهت سؤالا تقول فيه "هل الأرملة من زوج سعودي مستحقة لحساب مواطن وأطفالها الأربعة ؟ إذا نعم ما هي الوثائق المطلوبة علما أن الأطفال أقل من 18 سنة ".وجاء الرد :" بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة"تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات":1-صك حصر الورثة.2- أو شهادة ميلاد التابعين.3- أو بطاقة العائلة.4- في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان"أكبر الأبناء"رفع طلب برقم هويته.أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استفادة الأبناء في حال انفصال الوالدين وزواج الأم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الوالدان منفصلان والأولاد في حضانة الأم ويصرف لهم حساب المواطن بعد زواج الأم..هل يصرف لهم أو يضيفهم الأب معه؟".وجاء الرد :"أهلا بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان" .