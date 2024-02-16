عاجل.. "المرور" يوضح كم تبلغ رسوم تجديد رخصة السير؟

أ أ

أوضّحت الإدارة العامة للمرور، عن قيمة رسوم تجديد رخصة السير، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.





رسوم تجديد رخصة القيادة







رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



7 - رخصة سير دراجة آلية



8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة



14 مخالفة احذر منها







6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" على سؤال يقول: "كم رسوم تجديد رخصة السير؟".وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسوم تجديد الرخصة لكافة أنواع المركبات في المملكة.1 - رخصة سير خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.وحذر "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس" من ارتكاب 14 مخالفة، داعيًا إلى اختيار السلامة عبر تجنب هذه المخالفات:1 - عدم إعطاء الأفضلية للمركبات داخل الدوار.2 - عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف.3 - عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة.4 - عدم الالتزام بحدود المسارات.5 - استخدام الهاتف أثناء القيادة.6 - عدم ترك مسافة كافية.7 - تجاوز الحافلة المدرسية.8 - قيادة المركبة باتجاه معاكس.9 - عدم التقيد بتنظيمات السير على الطرق.10 - المراوغة بسرعة بين المركبات.11 - الوقوف الخاطئ.12 - الانحراف المفاجئ.13 - عدم ربط حزام الأمان.14 - القيادة على أكتاف الطريق.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.