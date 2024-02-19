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عاجل.. "المرور" توضح هل تغيير المسار بدون ما أدق إشارة عليها غرامة مالية؟

المرور السعودي -0- رخصة
الإدارة العامة للمرور
أ أ
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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تغيير المسار بدون إعطاء إشارة أثناء السير بالمركبة عليها مخالفة.
جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بالنسبة لتغير المسار بدون ما أدق إشارة هل عليها مخالفة؟ وهل هذه اللائحة سارية للآن؟اضافة اعلان

غرامة مالية عند تغيير المسار دون دق إشارة


وأوضحت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "جدول المخالفات رقم (2) يتضمن غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد عن 300 ريال"، لمن يرتكب أحد هذه الأمور:
1 - عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار ­أو التجاوز أو تغيير المسار.
2 - الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين متراً.
3 - قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية - أو ما في حكمهما - بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
4 - مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
5 - عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
6 - إساءة استعمال منبه المركبة.
7 - عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
8 - مخالفة تنظيمات السير على الطرق.
9 - عدم ربط حزام الأمان.
10 - وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.
11 - عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.
12 - التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً.
13 - التجمهر في موقع الحادث.
14 - قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
15 - عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.
إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.


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