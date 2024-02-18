عاجل.. "المرور" توضح كم تُكلف غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها، بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء رخصة السيارة.
تكلفة غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات
وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة
"إكس": "تُفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها
بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن يقول: "سلام عليكم
عندي جمس فان منتهي استمارته ست سنوات كم يكلف مع التجديد والغرامة؟".
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات
وأوضحت "المرور" أن رسوم تجديد رخصة السيارة لكافة أنواع المركبات تكون كالتالي:
1 - رخصة سير خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة
خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150
ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة
أجرة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
5 - رخصة سير نقل عام
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
6 - رخصة سير حافلة
عامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.
7 - رخصة سير دراجة
آلية
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي
وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة
أشغال العامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300
ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300
ريال.