الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

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عاجل.. "المرور" توضح كم تُكلف غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات؟

المرور التأمين على المركبة
رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات
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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها، بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء رخصة السيارة.

 

تكلفة غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات

 وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تُفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن يقول: "سلام عليكم عندي جمس فان منتهي استمارته ست سنوات كم يكلف مع التجديد والغرامة؟".


رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات

وأوضحت "المرور" أن رسوم تجديد رخصة السيارة لكافة أنواع المركبات تكون كالتالي:

 

1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.


5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

7 - رخصة سير دراجة آلية

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

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