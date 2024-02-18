عاجل.. "المرور" توضح كم تُكلف غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات؟

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها، بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء رخصة السيارة.

تكلفة غرامة سيارة منتهية استمارتها من 6 سنوات

وقالت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تُفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن يقول: "سلام عليكم عندي جمس فان منتهي استمارته ست سنوات كم يكلف مع التجديد والغرامة؟".



وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. يسعدنا خدمتك pic.twitter.com/m0azFBV88q February 17, 2024

رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات

وأوضحت "المرور" أن رسوم تجديد رخصة السيارة لكافة أنواع المركبات تكون كالتالي:

1 - رخصة سير خاصة



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



7 - رخصة سير دراجة آلية



8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة



تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.