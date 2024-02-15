الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. المرور يوضح هل يمكنني نقل ملكية السيارة بوجود المخالفات؟

السيارة المستخدم
نقل ملكية السيارة
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع سؤال أحد المواطنين حول إمكانية تجديد لوحات السيارة والفحص ونقل الملكية بوجود المخالفات؟اضافة اعلان

نقل ملكية السيارة بوجود المخالفات

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أن "وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري".
وأضافت: عليك بـ"سداد الرسوم، وبإمكانك مراجعة أقرب قسم رخص سير والتقدم بطلبك".

الفحص الفني الدوري للمركبات بمختلف أنواعها


وكانت الإدارة العامة للمرور قد أكدت على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.
وأوضحت "المرور" أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".

تفويض خارجي لشخص عليه مخالفات لقيادة سيارة


وأوضح "المرور" عبر حسابه بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: " أريد أن أسوي تفويضًا خارجيًا لشخص عليه مخالفات، مع العلم أنه لا يوجد عليّ مخالفات، واستمارة السيارة سارية، وكذلك يوجد تأمين".

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية


يعد الاستعلام عن المخالفات المرورية من الأمور التي يهتم بها قائدو المركبات في المملكة، وذلك للتعرف على المخالفات التي ارتكبوها، ودفع الغرامات المستحقة عليها. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445:
1ـ تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.
2ـ اختيار خدمات الأفراد من القائمة الرئيسة.
3ـ اختيار خدمات المرور.
4ـ اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
5ـ إدخال رقم اللوحة المرورية.
6ـ الضغط على زر “عرض”.

تفاصل المعلومات عن المخالفات المرورية

تظهر بعد ذلك معلومات المخالفات المرورية حيث رقم المخالفة، تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، الموقع الذي وقعت فيه المخالفة، الغرامة المستحقة.
يمكن بعد ذلك سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، أو من خلال تطبيق أبشر للأجهزة الذكية، أو من خلال القنوات المصرفية المتعددة.

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