السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. مساند يوضح العمالة المنزلية الأعلى والأرخص في أسعار الاستقدام

مساند
مساند
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حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة أسعار استقدام العمالة المنزلية الأغلى والأرخص من حيث أسعار الاستقدام.

أسعار استقدام العمالة المنزليةاضافة اعلان

وأوضحت منصة مساند، أن الدول الأغلى في أسعار الاستقدام كانت الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش بالترتيب كما يلي:
- الفلبين 14,529
- سيريلانكا 13,636
- بنجلاديش 9.101
بينما جاءت الدول الأرخص من حيث أسعار الاستقدام أثيوبيا وأوغندا وكينيا بالترتيب كالتالي:
- أثيوبيا 5,078 
- أوغندا 6,283
- كينيا 7.191
كذلك أكدت منصة "مساند"، أن جميع المكاتب الموجودة في تطبيق الاستقدام معتمدة.

مكاتب الاستقدام المعتمدة في مساند:


جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد قال فيه : "هل جميع المكاتب الموجوده في التطبيق معتمدة؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم المكاتب معتمدة، ويمكنك الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في جميع مناطق المملكة من خلال بوابة مساند".

منصة مساند ورمز التحقق

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية إرسال رمز التحقق لبعض المستفيدين لتحقيق أقصى معايير الأمان في حالة الاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل على موقع مساند وأسجل معلوماتي وانتظر رمز التحقق على جوالي لا يظهر شيء، ما السبب؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات التالية فقط:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال




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