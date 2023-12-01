عاجل.. للحصول على مكافأة مالية.. الشروط المطلوبة للتسجيل في حافز الاستدامة

أ أ

يبحث مواطنون عن كيفية الاستفادة من حافز الاستدامة للأفراد، وهو أحد برامج وزارة الموارد البشرية ، التي تعمل على تقديم دعم مكافأة مالية عينية قدرها شهر واحد يتم دفعها للعاملين المستمرين في العمل لمدة ثلاثة عشر شهرًا بدون انقطاع. اضافة اعلان



وفي هذه السطور نرصد لكم طريقة التقديم على حافظ الاستدامة وشروطه.





حافز الاستدامة



شروط حافز الاستدامة



التقديم على حافز الاستدامة



حافز الاستدامة

