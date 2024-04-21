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صحيفة تواصل الالكترونية

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

جامعة الملك سعود
ارشيفية
أ أ
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تعلن مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:اضافة اعلان

 
- موظف استقبال      
- مدير حالة        
- فيزياء طبية    
- منسق خطة رعاية المرضى    
- أخصائي تمريض         
- أخصائي تروية قلبية أطفال       
- استشاري جراحة زراعة الكلى      
- استشاري أمراض الجهاز الهضمي       
- استشاري مشارك جراحة التجميل والحروق         
- طبيب نائب جراحة التجميل   
- طبيب استشاري جراحة التجميل    
- طبيب استشاري مشارك نساء وولادة           
- أستشاري الوقاية من العدوى ومكافحتها      
- مساعد الوقاية ومكافحة العدوى      
- مقيم جراحة التجميل (مؤقت)
- مقيم أمراض النساء والتوليد       


التخصصات المطلوبة:


- الإدارة
- التمريض     
- إدارة صحية 
- إدارة خدمات صحية ومستشفيات 
- معلومات صحية       
- تقنية التروية
- الطب والجراحة     
- الطب الباطني 
- الجراحة التجميلية  
- مكافحة العدوى  
- أومايعادلهم

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب حسب التخصصات المذكورة.
- توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (حسب الحد الأدنى الموضح لكل وظيفة)

نبذة عن المدينة:


تعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ وشكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة وتتمتع حاليا بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8000 موظف كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية وهي: المستشفى العام ، مستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالأضافة لمركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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