شركة البحر الأحمر تعلن عن 44 وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (44) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:
المسميات الوظيفية في شركة البحر الأحمر:- سائق
- أخصائي مشتريات
- متخصص إدارة المواد
- متخصص ترجمة
- مدير أول العمليات
- مدير خدمات الضيوف
- مدير الإنتاج
- مدير التطوير
- مدير الأسطول
- مدير أول البناء
- مدير أول المشاريع
- مدير عمليات المكان
- مدير الاحداث اللوجستية
- مساعد مدير العمليات
- -مساعد مدير البناء
- مساعد مدير إدارة البناء
- مدير أول الخدمات الفنية
- مدير أول الأحداث الفنية
- مدير الهندسة المعمارية
- مدير أول العلاقات العامة والاتصال
- مدير مساعد تنسيق الفن والثقافة
- مدير مساعد عمليات الفن والثقافة
- مدير مشارك الهندسة المعمارية
- مدير مشارك الهندسة الإنشائية
- مشرف مراقبة الجودة
- مدير التقييم البيئي
- (وظائف اخرى)
المؤهلات المستهدفة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.
نبذة عن الشركة:
مشروع البحر الأحمر هو مشروع حكومي سعودي سياحي تم الإعلان عنه في يوم 31 يوليو 2017 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، ولايحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا