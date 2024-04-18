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عاجل.. مكافأة 12 ألف ريال.. الإعلان عن برنامج تطوير الخريجين بتأمين طبي

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برنامج تطوير الخريجين
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أعلن الصندوق العربي للطاقة، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج تطوير الخريجين 50+) مع مكافأة تصل إلى "12 ألف ريال".
ويهدف البرنامج إلى توفير فرصة فريدة مكثفة للمشاركين من الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز خبراتهم العلمية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج

- برنامج تطوير الخريجين 50+.

شروط البرنامج


1- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
2- يحصل المشارك على تأمين طبي طيلة فترة البرنامج.
3 - توفير تذاكر رحلة ذهاب وإياب لكل خريج مرشح مقيم خارج الرياض.
4 - أن يكون خريج حاصل على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات.
5 - يحصل المشارك على مكافأة شهرية تصل إلى 12.000 ريال سعودي.
6 - يفضّل الحصول على معدل تراكمي أعلى من (3 من أصل 5) أو أعلى من (2.4 من أصل 4).

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مزايا البرنامج

7 - يحصل المشارك على شهادة تدريب من الصندوق العربي للطاقة (TAEF) في نهاية البرنامج.
8 - سيتم النظر في أصحاب الأداء الأفضل للحصول على فرصة عمل في الصندوق العربي للطاقة (TAEF) إذا كان هناك وظيفة شاغرة مناسبة في ذلك الوقت.

تفاصيل

1 - تاريخ البدء: 1/7/2024.
2 - مدة البرنامج: 6 أشهر.
3 - لغة البرنامج (العربية / الإنجليزية).
4 - عدد ساعات البرنامج: 8 ساعات يومياً.
5- المكان: التدريب في موقع العمل بالرياض.
6 - الفئة المستهدفة: حديثو التخرج من جميع التخصصات الجامعية بدرجة البكالوريوس.


التفاصيل

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طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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