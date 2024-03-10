عاجل.. التقديم مستمر والراتب 14,500 ريال.. رابط التقديم في وظائف السوق المالية

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أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح باب التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الثالثة عشر).
برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين:
ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم من خلال تنقّلهم بين إدارات الهيئة واطلاعهم وممارستهم للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بتخصصاتهم (بعقد تدريب وتأهيل لمدة سنة) لحملة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي في تخصصات (الأدارة, المالية, المحاسبة, القانون) التالية:
- الموارد البشرية
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- العلاقات العامة
- التسويق
- الصحافة
- الإعلام
- الهندسة الصناعية
- إدارة المشاريع
- الاقتصاد
- علم البيانات
- الهندسة الإلكترونية
- هندسة الحاسب
- نظم المعلومات
- نظم المعلومات الإدارية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- هندسة الشبكات
- أمن المعلومات
- هندسة البرمجيات
- هندسة النظم
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات
- المالية
- الاستثمار
- تمويل الشركات
- مالية وبنوك
- تمويل تجاري
- إدارة أصول
- التقنية المالية
- المحاسبة
- المحاسبة المالية
- المراجعة والتدقيق
- النظم المحاسبية
- المحاسبة الجنائية
- التقنية المالية
- القانون
- الأنظمة
- الحقوق
- القانون المالي
- القانون التجاري
- القانون الدولي
- الدراسات القضائية
- الإلتزام والتشريعات
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
- أن يكون المؤهل صادر أو معتمد من وزارة التعليم ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.
- أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.
- تقديم وثيقة التخرج موضح بها التخرج المعتمد والحصول على الشهادة (وثيقة التخرج) شريطة أن تكون التخرج في العام 2020 م أو الاعوام التي تليه وفي حال عدم الحصول عل ىوثيقة التخرج يمكن تقديم خطاب مصدق من الجامعة مع ضرورة احتوائه المعدل التراكمي.
- تقديم نتيجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية بشرط أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة.
- تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.
- في حال كان المتقدم متخرج من أفضل 20 جامعة عالميا بحسب تصنيف QS الصدار خلال الثلاث أعوام الماضية أو كان حاصل على الشهادات المهنية فسيتم نقله مبباشرة الى المرحلة التالية مطابقة الشروط الأساسية والمقابلات الشخصية.
- إجتياز المقابلات الشخصية.
- التفرغ التام.
المزايا
والتعويضات:
- يمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية (12,000 ريال) للبكالوريوس و (14,500 ريال) للماجستير والدبلوم العالي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
- التطوير الشخصي والمهنة.
- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.
- يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من الأحد 1445/8/22هـ (الموافق 2024/3/3م) عن طريق الرابط: اضغط هنا