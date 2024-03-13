الموارد البشرية تعلن عن عشرات الوظائف عبر برنامج العمل عن بعد في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة
الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (32) وظيفة متنوعة في مناطق المملكة
(لحملة كافة المؤهلات).
وأضحت أنها وظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالية:
الوظائف المتاحة
حالياً عن بعد:
- سكرتير تنفيذي
- كاتب موارد بشرية
- كاتب بيانات عملاء
- مصمم جرافيك
- مستشار تخطيط استراتيجي
- أخصائي خدمة اجتماعية
- أخصائي توظيف
- أخصائي مراقبة موارد بشرية
- خدمة عملاء
- مدير حسابات تواصل اجتماعي
- أخصائي خدمة عملاء
- أخصائي تسويق (عدد 4)
- ممثل مبيعات
- محاسب
- أخصائي مبيعات (عدد 2)
- أخصائي بيانات ضخمة
- مدخل بيانات (عدد 2)
- مساعد إداري (عدد 4)
- طبيب باطني
- أخصائي تسويق إلكتروني
- كاتب علاقات حكومية
- اخصائي دعاية واعلان
- اخصائي تجارة الكترونية
- أخصائي إداري
الشروط العامة
للتقديم على وظائف العمل عن بعد:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
- حساب أبشر مفعل.
المزايا
للباحثين عن عمل:
- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
المزايا
للباحثين من ذوي الإعاقة:
- إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
- خلق فرص مناسبة.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
خطوات التسجيل
للباحثين عن عمل:
- زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.