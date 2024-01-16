بالخطوات.. تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

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أتاح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال الذي يشترط إدراجه ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.





طريقة تغيير الجوال في حساب المواطن اضافة اعلان



أهلاً بك ، يمكنك تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 16, 2024

تعديل بيانات حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

