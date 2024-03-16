عاجل.. بعد استلامها من البريد.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

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حددت منصة "أبشر"، بالتفصيل، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر حساب المستفيد في المنصة بعد استلامها من البريد، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.



خطوات تفعيل الهوية الوطنية



خطوات تعديل معلومات المستخدم

طريقة تنفيذ الخدمة



خدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.3ـ اختيار الأحوال المدنية.4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.كذلك حددت "أبشر" تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:1- تغيير كلمة المرور2- تغيير البريد الإلكتروني3- تغيير رقم الجوال4- تعديل العنوانوأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:1- الدخول إلى منصة أبشر.2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.

الهوية الوطنية في توكلنا



كذلك تفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسار أحد المواطنين بشأن عدم ظهور الهوية الوطنية بعد التجديد في حساب المستفيد في التطبيق.وقال المستفيد في سؤاله عبر حساب "خدمة المستفيدين"، "جددت هويتي وإلى الآن لم يتم ظهورها في توكلنا خدمات.. ما الحل؟".وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله : أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:- استلام الهوية الوطنية- ثم التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات- ثم النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية وتحديث البيانات أسفل الصفحة

استعراض الرسائل الصادرة:



حل مشكلة الدخول لتطبيق توكلنا



وفي وقت سابق، كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين.وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .وتفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن حل مشكلة الدخول للتطبيق.جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "مشكلة في الدخول للموقع ما الحل؟".وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك.. يمكن اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:- الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار- الدخول لصفحة معلوماتي- النقر على أيقونة الإعدادات- تحديث البيانات أسفل الصفحة .