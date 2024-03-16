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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد استلامها من البريد.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
الهوية الوطنية
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حددت منصة "أبشر"، بالتفصيل، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر حساب المستفيد في المنصة بعد استلامها من البريد، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.اضافة اعلان

خطوات تفعيل الهوية الوطنية

خدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي
1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3ـ اختيار الأحوال المدنية.
4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.
خطوات تعديل معلومات المستخدم
كذلك حددت "أبشر" تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.
وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:
1- تغيير كلمة المرور
2- تغيير البريد الإلكتروني
3- تغيير رقم الجوال
4- تعديل العنوان

طريقة تنفيذ الخدمة

وأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.

الهوية الوطنية في توكلنا


كذلك تفاعل تطبيق توكلنا، مع  استفسار أحد المواطنين بشأن عدم ظهور الهوية الوطنية بعد التجديد في حساب المستفيد في التطبيق.
وقال المستفيد في سؤاله عبر حساب "خدمة المستفيدين"، "جددت هويتي وإلى الآن لم يتم ظهورها في توكلنا خدمات.. ما الحل؟".
وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله : أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:
- استلام الهوية الوطنية
- ثم التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر
- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر
- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات
- ثم النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية وتحديث البيانات أسفل الصفحة

استعراض الرسائل الصادرة:


وفي وقت سابق، كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين.
وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.
ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .

حل مشكلة الدخول لتطبيق توكلنا

وتفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن حل مشكلة الدخول للتطبيق.
جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "مشكلة في الدخول للموقع ما الحل؟".
وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك.. يمكن اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:
- الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار
- الدخول لصفحة معلوماتي
- النقر على أيقونة الإعدادات
- تحديث البيانات أسفل الصفحة .


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