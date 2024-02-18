بـ 7 مزايا.. أتمم خدماتك واستعرض طلباتك وبطاقاتك الرقمية في تطبيق الموارد البشرية

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيد انجاز خدماته واستعراض طلباته عن طريق تطبيقها المميز" تطبيق الموارد البشرية."





انجز خدماتك واستعرض طلباتك وبطاقاتك الرقمية في تطبيق الموارد البشرية



مميزات تطبيق وزارة الموارد البشرية



وأوضحت أن تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف لتحسين تجربة المستفيد وتعزيز قنوات التواصل مع الوزارة من خلال عدد من الخدمات المختارة.وبينت على حسابها في منصة "إكس"، أن التطبيق منصة رقمية ذكية لإنجاز الأعمال للمستفيدين أينما كانوا، ليتمتعوا بأفضل المميزات، ومنها:1 – سهولة الوصول إلى المعلومات.2 – متابعة الطلبات بشكل إلكتروني.3 – تحديث البيانات والاستعلام بخطوات مسيرة.4 – تعزيز التواصل الفوري والمستمر مع المستفيدين.5 – توحيد جهود البحث والتحليل لبيانات المستخدمين.6 – تحقيق مراكز التواصل فيما بين الوزارة والمستفيدين.7 – توفير قناة مفتوحة للاستبيانات واستطلاعات الرأيوأكدت أنه بإمكان الجميع المساهمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل أو المساعدة في توفير الإعانة للمحتاجين لنتمكن من الوصول لهم ودعمهم.