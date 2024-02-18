الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بـ 7 مزايا.. أتمم خدماتك واستعرض طلباتك وبطاقاتك الرقمية في تطبيق الموارد البشرية

تنزيل (1)
تطبيق الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمستفيد انجاز خدماته واستعراض طلباته عن طريق تطبيقها المميز" تطبيق الموارد البشرية."اضافة اعلان

انجز خدماتك واستعرض طلباتك وبطاقاتك الرقمية في تطبيق الموارد البشرية

وأوضحت أن تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف لتحسين تجربة المستفيد وتعزيز قنوات التواصل مع الوزارة من خلال عدد من الخدمات المختارة.

مميزات تطبيق وزارة الموارد البشرية

وبينت على حسابها في منصة "إكس"، أن التطبيق منصة رقمية ذكية لإنجاز الأعمال للمستفيدين أينما كانوا، ليتمتعوا بأفضل المميزات، ومنها:
1 – سهولة الوصول إلى المعلومات.
2 – متابعة الطلبات بشكل إلكتروني.
3 – تحديث البيانات والاستعلام بخطوات مسيرة.
4 – تعزيز التواصل الفوري والمستمر مع المستفيدين.
5 – توحيد جهود البحث والتحليل لبيانات المستخدمين.
6 – تحقيق مراكز التواصل فيما بين الوزارة والمستفيدين.
7 – توفير قناة مفتوحة للاستبيانات واستطلاعات الرأي

وأكدت أنه بإمكان الجميع  المساهمة من خلال الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل أو المساعدة في توفير الإعانة للمحتاجين لنتمكن من الوصول لهم ودعمهم.


اقرأ أيضا

رواتب تنافسية وبدل سكن.. الإعلان عن عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بـ8 مدن

عاجل.. 1500 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ جدة

ينتهي قريبًا.. طريقة التقديم على وظائف "الضريبة والجمارك"

عاجل.. كيفية إصافة عقد الإيجار في حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ذوي الاعاقة 1 1:07 ص السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. إعانات مالية ووظائف ودعم سكني لذوي الإعاقة بالمملكة (التفاصيل)

اختبار الأختبارات اختبارات 3:33 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي

اختبار الأختبارات اختبارات 3:03 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. الإعفاء من رسوم "قياس" اختبارات التحصيل لهؤلاء الطلاب

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 3:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة التبليغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق "الموارد البشرية" وموعد دراسة أهلية الضمان