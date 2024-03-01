بشرى لهؤلاء.. جامعة الحدود الشمالية تعلن وظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التوظيف على الوظائف الأكاديمية برتبة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة وفروعها في 163 تخصص مختلف على النحو التالي:





جامعة الحدود الشمالية تعلن وظائف في مختلف التخصصات



التخصصات المطلوبة:



الكليات:



الوثائق المطلوب إرفاقها:



الشروط:



طريقة التقديم:

