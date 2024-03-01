بشرى لهؤلاء.. جامعة الحدود الشمالية تعلن وظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت
جامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التوظيف على الوظائف الأكاديمية برتبة "أستاذ،
أستاذ مشارك، أستاذ مساعد" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود في عدد
من كليات الجامعة وفروعها في 163 تخصص مختلف على النحو التالي:
جامعة الحدود الشمالية تعلن وظائف في مختلف التخصصات-
مراجعة
التخصصات
المطلوبة:
- التسويق
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الإحصاء
- الشبكات
- جيوفيزياء
- إدارة الاعمال
- الادارة المالية
- محاسبة مالية
- قانون جنائي
- قانون اداري
- إدارة عامة
- ادارة المخاطر
- التحليل المالي
- البنوك والمصارف
- ذكاء الأعمال
- الكيمياء التحليلية
- علوم الحاسب
- تصميم الأزياء
- رياضيات تطبيقية
- كيمياء فيزيائية
- فيزياء تطبيقية
- فيزياء حاسوبية
- فيزياء طبية
- علم الاحياء
- علم النبات
- هندسة قدرة
- هندسة تحكم
- علم الأدوية
- طب الاطفال
- نظم معلومات
- التحري الرقمي
- امن الشبكات
- تشفير البيانات
- تامين البيانات
- الامن السيبراني
- تقنية المعلومات
- علوم البيانات
- جراحة عامة
- تحليل البيانات
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- النساء والولادة
- الحوسبة السحابية
- إدارة سلاسل الامداد
- هندسة مصادر المياه
- إدارة موارد بشرية
- الحواسيب الموزعة
- هندسة انتقال الحرارة
- هندسة حاسب وشبكات
- هندسة التصميم الميكانيكي
- هندسة ديناميكا واهتزازات
- الهندسة الرياضية الكيميائية
- هندسة الديناميكا الحرارية
- هندسة الكترونيات واتصالات
- (تخصصات متعددة أخرى)
الكليات:-
كلية الطب
- كلية العلوم
- كلية الهندسة
- كلية التطبيقية
- كلية التمريض
- كلية الصيدلة
- إدارة الاعمال
- كلية التصاميم والفنون
- كلية العلوم الطبية التطبيقية
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
الوثائق
المطلوب إرفاقها:
1 - السيرة الذاتية.
2 - صورة من الهوية الوطنية.
3 - ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).
4 - صورة من المؤهلات الأكاديمية والسجل الأكاديمي لكافة المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من المعادلات (في حال كان المؤهل من جامعة غير سعودية).
5 - صورة من الخبرات الاكاديمية والعملية في قطاع الاعمال والشهادات المهنية إن وجدت.
6 - نسخة من البحوث المنشورة.
الشروط:-
أن يكون المتقدم مواطنًا ولائقًا صحيًا.
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة.
- أن يكون هناك ارتباط في التخصص في مراحل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه.
- جميع الوظائف بنظام التعاقد، علما بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يعد توظيفاً نهائيا.
- أن تنطبق ضوابط وشروط التعيين وفق لائحة التعيينات بجامعة الحدود الشمالية.
- أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوف للشروط.
- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد.