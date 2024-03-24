عاجل.. بشرى لمستفيدي سكني بخصوص الدعم الشهري

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أعلن برنامج سكني، إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين من الدعم السكني اليوم الأحد.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".





وعليكم السلام،

يتم إيداع الدعم السكني تلقائياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) March 24, 2024

العمل لايزال قائم لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) March 24, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



خيارات برنامج سكني



وردًا على استفسار حول سبب تأخر الإيداع، قال البرنامج: "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن".يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.ويتيح برنامج سكني، برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية.وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.