الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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عاجل.. "التأمينات" توضح ضرورة القيام بهذه الخطوة لإتمام عملية التسجيل

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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أكدت صفحة العناية بالعملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة توثيق العقد من قبل المشترك لإتمام عملية التسجيل.
وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": "لإتمام عملية التسجيل يلزم توثيق العقد من قبل المشترك، علمًا أن التسجيل يمر بعدة مراحل للاعتماد. نرجو الانتظار وسيصلك إشعار باعتماد الطلب في حال تم توثيق العقد وقبوله من المشترك".
وأضافت: " بأن كل ما يتعلق بتوثيق العقود وتجديدها وإلغائها هو من اختصاص منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيقوم الزملاء بمنصة قوى بالرد على استفسارك وإتمام طلبك".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: " لو الموظف تم تسجيله لكن ما جت له رسالة التسجيل، وين يلقاها؟


تعويض ساند

ومن جهة أخرى، كشفت صفحة العناية بالعملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق المواطن صرف تعويض ساند، عند إنهاء العقد باتفاق الطرفين.
وقالت المؤسسة عبر صفحة الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على منصة "تويتر": " ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.
ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط: (اضغط هنا)
وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "هل في حال إنهاء العقد باتفاق الطرفين يستحق ساند أم لا؟".


الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"

- الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
- فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
- إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
- الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

نظام "ساند"

نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

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