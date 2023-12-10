عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف يستفيد العاطل من الدعم الشهري

استفادة العاطل من حساب المواطن: اضافة اعلان



إضافة الأبناء مع الأم في حساب المواطن:



أجاب حساب خدمة المستفيين التابع لحساب المواطن عن كيفية استفادة العاطل من الدعم الشهري وكيف يتم تسجيله.وكان أحدج الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"كيف يتم تقديم مرفقات لعاطل عمره ٢٩ وساكن مع أبيه".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول : "في حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن كيفية إضافة الأبناء مع الأم واعتمادهم في حسابها لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت استفسارا تقول فيه :" الله يسعدكم.. أنا حطيت وثيقة الحضانة ونزل اسم ولدي من أبوه في حساب المواطن.. بس الحين يقول بنزله من عندك يقصد بيسوي اعتراض.. هل يلغي من عندي".وجاء الرد :" في حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".