التقديم يبدأ الثلاثاء المقبل.. أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف عبر جدارات

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أعلنت مانة منطقة المدينة المنورة عن بدء التقديم لشغل وظائفها بالمرتبتين (الخامسة و السابعة) للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد في بلدية محافظة بدر لحملة البكالوريوس عبر منصة (جدارات) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:- مهندس معماري مساعد - (المرتبة السابعة)
- رسام معماري مساعد (المرتبة الخامسة)
آلية التقديم: 1 - الدخول على المنصة الوطنية الموحدة التوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود اي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والشعبية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات الضغط على ايقونة التقديم على الاعلانات الوظيفية.
2 - تحديد الرغبة في الدخول للاعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك الطلب.
3 - يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.