التقديم يبدأ الثلاثاء المقبل.. أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف عبر جدارات

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أعلنت مانة منطقة المدينة المنورة عن بدء التقديم لشغل وظائفها بالمرتبتين (الخامسة و السابعة) للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد في بلدية محافظة بدر لحملة البكالوريوس عبر منصة (جدارات) على النحو التالي:



المسميات الوظيفية:



آلية التقديم:



طريقة التقديم:

