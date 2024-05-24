عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية لشهر يونيو.. حساب المواطن يوضح طريقة الاعتراض على "غير مؤهل"

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن حل مشكلة غير مؤهل بعد الإعلان عن نتائج الأهلية للشهر الجاري.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الاعتراض وحل مشكلة غير مؤهل ظهور رسالة غير مؤهل على حسابه في البرنامج.



حساب المواطن حل مشكلة غير مؤهل



أهلية حساب المواطن



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "حياك الله ، في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ".

في سياق متصل، أعلن حساب المواطن اليوم عن نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).

وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا)



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

