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عاجل.. اليوم آخر فرصة.. رابط التقديم في وظائف أمانة جدة

أمانة جدة
أمانة جدة
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تنتهي اليوم السبت فترة التقديم على وظائف أمانة جدة، التي سبق وأعلنت عنها بداية من 30/4/1445هـ، ليستمر التقديم لمدة ستة أيام.
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الوظائف على المرتبة السابعة

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة (السابعة).
وذلك من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية عبر منصة جدارات على النحو التالي:

المرتبة والعدد

- المرتبة السابعة (عدد 12)

الشروط والضوابط العامة:

- خريجي وخريجات الدرجة العلمية (البكالوريوس).
- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.
- الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية.
- يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- يشترط ان يكون سبق لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين على المرتبة السادسة والسابعة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة اكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الاعلى نقاطاَ.
- ستتم عملية مطابقة بييانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات او عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 1443/4/30هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى نهاية اليوم السبت 1445/5/4هـ.

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