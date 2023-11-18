عاجل.. اليوم آخر فرصة.. رابط التقديم في وظائف أمانة جدة

أ أ

تنتهي اليوم السبت فترة التقديم على وظائف أمانة جدة، التي سبق وأعلنت عنها بداية من 30/4/1445هـ، ليستمر التقديم لمدة ستة أيام.

اضافة اعلان



الوظائف على المرتبة السابعة



المرتبة والعدد



الشروط والضوابط العامة:

