السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أ أ
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تواصل- واس:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:



مسجل في أمراض الدم - مستشفى الهدا العسكري.
اخصائي مخ واعصاب / مسجل اعصاب.
فني تجبير بالجبس / فني صب.
تحسين تروية قلبية - CARDIAC PERFUSIONIST.
مشرف وحدة البيانات - مشرف وحدة البيانات.
استشاري العناية المركزة في مستشفى الهدا العسكري.
طبيب نائب أول طب طوارئ \ مسجل أول ER.
صيدلية سريرية (صيدلي سريري).
فني علاجي / فني تنفسي.
للحصول على سمعيات / أخصائي السمع.
والمزيد من الوظائف ...

طريقة التقديم:



أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

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