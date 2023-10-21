السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر الساري

الجوازات
الجوازات
أ أ
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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن طريقة تغيير الصورة الشخصية بجواز السفر الساري للمواطنين.

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وقالت "الجوازات" عبر حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك".

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال فيه :" آبي أغير صورة الجواز لإختلاف الملامح الآن عن الصورة الموجوده بالجواز  لرفض إصدار تأشيرة لي للاختلاف بين الصورتين اللي بالجواز واللي الحين كيف أقدر أغير صورة الجواز وهو باقي على انتهائه ب٤ سنوات".

وفي وقت سابق، أعلنت منصة "أبشر" عن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.
جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الافراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1ـ الدخول إلى منصة أبشر
2ـ اختيار أفراد الأسرة
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

مشكلة تحديث الجواز المؤقت

أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.

خطوات التنفيذ

وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد (اضغط هنا) واتباع الخطوات التالية:
- تبويب خدماتي
- النقر على خدمات
- الجوازات
- تواصل

تسلم جوازات سفر المواطنين

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أتاحت خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

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